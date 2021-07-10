الغذاء والدواء: العطور المقلدة قد تحتوي ‏على مواد مسرطنة

المواطن - الرياض

وجه استشاري الجلدية الدكتور فهد ‏السديري، رئيس لجنة التجميل في هيئة الغذاء والدواء، تحذيرًا بشأن مخاطر استخدام العطور المقلدة وغيرها من منتجات التجميل غير الأصلية، ومجهولة المصدر.

مواد مسرطنة:

وأكد السديري في تصريحات إلى قناة الإخبارية، اليوم السبت، أن العطور المقلدة قد تحتوي ‏على مواد مسرطنة، ناصحاً بوضع العطور على الملابس بعيدًا عن ‏ملامسة الجلد، وتجنب استخدامها للأطفال لتجنيبهم الأمراض التنفسية.

تؤثر على الجهاز التنفسي:

وشدد استشاري الجلدية على أن الإفراط في استخدام العطور والروائح وغيرها من المواد المعطرة تؤثر على الجهاز التنفسي.

العطور المقلدة:

ويمكن للمستهلك التعرف بنفسه على النسخ المقلدة، من خلال التثبت من الزجاجة المعتمدة من الشركة الرسمية أو علبة المنتج أو حتى من خلال رائحته.

لكن، من المهم أيضاً أن يحرص المستهلك على اقتناء العطور من المحلات أو عبر الإنترنت من مواقع معترف بها.

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