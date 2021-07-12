الفالح يبحث سبل تعزيز الاستثمارات مع زير التجارة والصناعة العُماني

المواطن - واس

التقى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في نيوم اليوم, معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف.

فرص استثمارية:

وجرى خلال اللقاء متابعة التقدم في المبادرات الاستثمارية التي جرى طرحها في اللقاءات السابقة، والحديث عن سبل تعزيز الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والفرص الاستثمارية النوعية المتاحة، ودعم التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة الداعم لتطوير وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تنمية التجارة والاستثمارات، وتشجيع المشروعات المشتركة.

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