الفتح يبدأ الاستعداد في معسكر النمسا

المواطن - مروة نبيل

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مساء اليوم الثلاثاء، معسكره في مدينة فيرقل النمساوية، ضمن المرحلة الثانية من المعسكر الإعدادي للموسم الرياضي الجديد 2021/ 2021، والذي يمتد لـ21 يومًا.

الفتح يتدرب على فترتين في النمسا:

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته على فترتين صباحية ومسائية أقيمت الأولى في صالة “الجيم” في مقر إقامة الفريق ركز خلالها الجهاز الفني على رفع المعدل اللياقي للاعبين.

وأقيمت الفترة المسائية على ملعب المدينة الرياضة في مدينة فيرقل غرب النمسا، وطبق خلالها المدير الفني يانييك فيريرا تدريبات لياقية متنوعة قبل أن يجري مناورة على كامل مساحة الملعب.

وتابع تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، رئيس مجلس الإدارة سعد العفالق ونائبه عبدالرحمن الحماد والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم حسن الجبر وعضوا مجلس الإدارة خالد المخايطة ومشاري السعدون.

المرحلة الأخيرة من الإعداد:

ومن المقرر أن تكون المرحلة الثالثة والأخيرة من إعداد الفريق في الأحساء بعد الانتهاء من المعسكر والعودة إلى أرض الوطن والذي سيستعد من خلالها النموذجي لخوض أول مواجهاته بدوري الموسم الجديد.

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