الفرج: جميع فرق المدني متواجدة في مشعر منى لتطبيق الخطط الموضوعة

المواطن - مكة المكرمة

أكد قائد قوات الدفاع المدني بالحج، اللواء الدكتور حمود الفرج، أن جميع فرق الدفاع المدني متواجدة في مشعر منى لتطبيق الخطط الموضوعة لسلامة حجاج بيت الله الحرام.

فيديو |قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء الدكتور حمود الفرج: جميع فرق الدفاع المدني متواجدة في مشعر منى لتطبيق الخطط الموضوعة لسلامة حجاج بيت الله الحرام

#الإخبارية pic.twitter.com/nl4FZLncrf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 18, 2021

وأدى أول فوج من حجاج بيت الله الحرام طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية.

60 موظفًا لتنظيم حركة الفوج الأول:

وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، أن عملية استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام سارت بفضل من الله بكل يسر وسهولة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.

صحن المطاف وقال: جهزت الرئاسة مسارات الحشود فيوفق الآلية المخطط لها، بمشاركة (60) موظفًا؛ عملوا على تنظيم حركة الفوج الأول من ضيوف الرحمن وتوزيعهم على المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي فيما بينهم، وتيسير أداء نُسك الطواف.

تسهيل أداء طواف القدوم:

وأضاف المتحدث الرسمي: قدمت الرئاسة حزمة من الخدمات والبرامج التي تهدف لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن حجهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام.

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