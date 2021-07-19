الفرج: جميع فرق المدني متواجدة في مشعر منى لتطبيق الخطط الموضوعة

أكد قائد قوات الدفاع المدني بالحج، اللواء الدكتور حمود الفرج، أن جميع فرق الدفاع المدني متواجدة في مشعر منى لتطبيق الخطط الموضوعة لسلامة حجاج بيت الله الحرام.
فيديو |قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء الدكتور حمود الفرج: جميع فرق الدفاع المدني متواجدة في مشعر منى لتطبيق الخطط الموضوعة لسلامة حجاج بيت الله الحرام
#الإخبارية pic.twitter.com/nl4FZLncrf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 18, 2021
وأدى أول فوج من حجاج بيت الله الحرام طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية.
60 موظفًا لتنظيم حركة الفوج الأول:
وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، أن عملية استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام سارت بفضل من الله بكل يسر وسهولة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.
تسهيل أداء طواف القدوم:
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