الفريق الرويلي يزور معرض الدفاع الدولي ويبحث التعاون مع نظيره اليوناني

المواطن - الرياض

حضر رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له اليوم، فعاليات معرض الدفاع والأنظمة الأمنية الدولي المقام بالعاصمة اليونانية أثينا.

تطورات الصناعات العسكرية:

واطلع الفريق الرويلي خلال جولته في المعرض على الجهات المشاركة وأبرز ما وصلت إليه التطورات في الصناعات العسكرية العالمية.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة أن إقامة المعرض تأتي فرصة كبيرة للإطلاع إلى ما وصلت إليه الصناعات العسكرية والاستفادة منها وتبادل الخبرات، مضيفًا أن المعرض يجمع أبرز الشركات المصنعة والمتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، ويعتبر من بين أهم معارض المنطقة، والذي يعد فرصة لتبادل الخبرات بين القيادات العسكرية والأمنية.

لقاء مع رئيس هيئة أركان الدفاع اليوناني:

من جانب آخر التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي على هامش المعرض رئيس هيئة أركان الدفاع الوطني اليوناني الفريق كونستانتينوس فلوروس وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاجتماع اللواء الركن حسين بن سعيد الزهراني قائد المنطقة الشمالية الغربية واللواء المهندس عطية بن صالح المالكي مدير عام الإدارة العامة لتطوير التصنيع المحلي.

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