الفريق اليحيى يحث منسوبي جوازات مطار جدة بتقديم أفضل الخدمات

المواطن - واس

تفقد المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أمس جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في صالتي القدوم والمغادرة، للاطلاع على آلية عمل البوابات الإلكترونية وأجهزة كشف التزوير وأجهزة التحقق من الخصائص الحيوية (البصمة) وإنهاء إجراءات المسافرين، يرافقه نائبه اللواء الدكتور صالح المربع.

لقاء الفريق اليحيى مع منسوبي جوازات المطار

وحث الفريق اليحيى منسوبي الجوازات على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لجميع المسافرين، والحرص على راحتهم وإنهاء إجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا كوفيد -19.

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