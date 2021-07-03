الفضلي يتفقّد ميدانيًّا عدة مشاريع بتبوك تتجاوز تكلفتها 337 مليون ريال

المواطن - واس

وقف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم ميدانياً على سير العمل الجاري تنفيذه لعدة مشاريع مائية وبيئية بمنطقة تبوك، تتجاوز تكلفتها أكثر من ٣٣٧ مليون ريال، وذلك على هامش زيارته للمنطقة في جولة تفقدية على مشروعات الوزارة الجاري تنفيذها هناك.

توجيه من القيادة:

وأكد الفضلي أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – اللذين يؤكدان دائمًا على ضرورة الانتقال إلى المناطق، وتلمس احتياجات المواطنين فيها والعمل على تلبيتها، وكذلك لمتابعة سير ما تنفذه الوزارة في عدد من المدن والمحافظات والمراكز التابعة لمناطق المملكة.

تشتمل تلك المشاريع على مشروعين للخدمات المائية أحدهما يتضمن شبكات مياه المرحلة التاسعة في مدينة تبوك لتغطية أحياء النخيل والتعاون وغرناطة، والمشروع الثاني تنفيذ شبكات مياه الشرب والتوصيلات المنزلية بمدينة تبوك المرحلة التاسعة في أحياء (القدس والياسمين وطيبة) وتبلغ تكلفة المشروعين أكثر من 75 مليون ريال.

خطوط صرف:

ووقف وزير البيئة على مشروعين للخدمات البيئية بالمنطقة، وهي إنشاء خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بمدينة تبوك المرحلة الثانية عشرة، وكذلك إنشاء خطوط وشبكات الصرف الصحي بمدينة تبوك المرحلة الرابعة عشرة،التي تبلغ تكلفتهما أكثر 262 مليون ريال، وزار قاع شرورة ومحطة المعالجة، وموقع التشجير الثاني المجاور للمحطة ،الذي تبلغ مساحته عشرة ملايين متر مربع وقد زُرِعَ حتى الآن بثلاث مئة وخمسين ألف شجرة، ومزرعة علي الحمودي إحدى أكبر المزارع بالمنطقة.

وفي ختام جولته، حثّ الوزير الفضلي العاملين في هذه المشاريع على سرعة الإنجاز في الوقت المحدد، لكونها ستخدم العديد من المستفيدين، وسترفع الضرر عن المواطنين، وتحدّ من التلوث البيئي، مقدمًا شكره للقيادة الحكيمة، ولسمو أمير منطقة تبوك على ما تجده مشروعات الوزارة من دعم واهتمام من أجل تقديم خدمات مثلى للمواطنين، مؤكداً حرصه على تطوير خدمات الوزارة في المرافق التابعة لها بالمنطقة كافة.

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