الفقيه: الفياجرا دواء ولا ضرر للمقويات الجنسية على صحة القلب

المواطن - الرياض

حذر د. محمد الفقيه استشاري جراحة القلب، من خطورة بعض الأمراض والسلوكيات السلبية في الإصابة بمضاعفات تصلب الشرايين.

وقال الفقيه، خلال استضافته ببرنامج “الليوان”، مع الإعلامي عبدالله المديفر : “إن الكوليسترول والتدخين والسكر والضغط هم السبب الرئيس لمرض تصلب الشرايين”.

القاتل الصامت

وتابع د. الفقيه: “أن ضغط الدم قاتل صامت، لا يحسّ به الإنسان، وعدو لدود للشرايين والقلب، وهذا ما يجب أن يحرص عليه مريض ضغط الدم.

الدكتور #محمد_الفقيه:

"ضغط الدم قاتل صامت" لا يحسّ به الإنسان، وعدو لدود للشرايين والقلب، وهذا ما يجب أن يحرص عليه مريض ضغط الدم..#الليوان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/DIHcvhcMdP — الليوان (@almodifershow) July 1, 2021

كما حذر الفقيه من خطورة الخمور، وقال “إن عبارة القليل من النبيذ مفيد، نصف حقيقة، والحقيقة الكاملة هي أن النبيذ يرفع ضغط الدم، ويضر بعضلة القلب”.

الدكتور #محمد_الفقيه:

عبارة "القليل من النبيذ مفيد" نصف حقيقة، والحقيقة الكاملة هي أن النبيذ يرفع ضغط الدم، ويضر بعضلة القلب#الليوان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/niNPnoUwj8 — الليوان (@almodifershow) July 1, 2021

المقويات الجنسية

وعن الفياجرا والمقويات الجنسية ومدى خطورتها قال إن الفياجرا أصلًا دواء للقلب، ولا ضرر مباشر لـ “المقويات الجنسية” على صحة القلب.

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