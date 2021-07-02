الفقيه: الفياجرا دواء ولا ضرر للمقويات الجنسية على صحة القلب

حذر د. محمد الفقيه استشاري جراحة القلب، من خطورة بعض الأمراض والسلوكيات السلبية في الإصابة بمضاعفات تصلب الشرايين.
وقال الفقيه، خلال استضافته ببرنامج “الليوان”، مع الإعلامي عبدالله المديفر : “إن الكوليسترول والتدخين والسكر والضغط هم السبب الرئيس لمرض تصلب الشرايين”.
دكتور #محمد_الفقيه:
الكوليسترول والتدخين والسكر والضغط هم السبب الرئيس لمرض "تصلب الشرايين"#الليوان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/XYQ0gUJEF2
— الليوان (@almodifershow) July 1, 2021
القاتل الصامت
وتابع د. الفقيه: “أن ضغط الدم قاتل صامت، لا يحسّ به الإنسان، وعدو لدود للشرايين والقلب، وهذا ما يجب أن يحرص عليه مريض ضغط الدم.
الدكتور #محمد_الفقيه:
"ضغط الدم قاتل صامت" لا يحسّ به الإنسان، وعدو لدود للشرايين والقلب، وهذا ما يجب أن يحرص عليه مريض ضغط الدم..#الليوان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/DIHcvhcMdP
— الليوان (@almodifershow) July 1, 2021
كما حذر الفقيه من خطورة الخمور، وقال “إن عبارة القليل من النبيذ مفيد، نصف حقيقة، والحقيقة الكاملة هي أن النبيذ يرفع ضغط الدم، ويضر بعضلة القلب”.
الدكتور #محمد_الفقيه:
عبارة "القليل من النبيذ مفيد" نصف حقيقة، والحقيقة الكاملة هي أن النبيذ يرفع ضغط الدم، ويضر بعضلة القلب#الليوان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/niNPnoUwj8
— الليوان (@almodifershow) July 1, 2021
المقويات الجنسية
وعن الفياجرا والمقويات الجنسية ومدى خطورتها قال إن الفياجرا أصلًا دواء للقلب، ولا ضرر مباشر لـ “المقويات الجنسية” على صحة القلب.
الدكتور #محمد_الفقيه:
الفياجرا أصلا دواء للقلب، ولا ضرر مباشر لـ "المقويات الجنسية" على صحة القلب#الليوان #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ZWxUuM7Tgd
— الليوان (@almodifershow) July 1, 2021
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تعليق واحد
غير معروف
لاضرر من المقويات الجنسية علي القلب لكن هناك ضرر علي البصر