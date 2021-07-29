الفيحاء يختتم معسكر صربيا

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، اليوم الخميس، معسكره الإعدادي في صربيا تحضيرًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الفيحاء ينهي معسكره الإعدادي

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء معسكرًا في صربيا امتد لـ17 يومًا، 10 أيام في المركز الرياضي للاتحاد الصربي لكرة القدم في مدينة ستارابازوفا، و7 أيام في بلغراد.

ولعب لفريق الفيحاوي 4 مباريات ودية خلال المعسكر، حيث خسر أمام بروداراك الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واكتسح كولوبارا الصربي بخماسية مقابل هدف، وفاز على IMT الصربي بهدفين دون رد، وتجاوز عجمان الإماراتي بنتيجة 3/2.

ويُعد صامويل أوسو هو هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المباريات الودية برصيد 5 أهداف، وأحرز مالك عبدالمنعم وباناغيوتيس تاختديتس هدفين لكل منهما، وسجل عبدالله الدوسري وصقر عطيف وسلطان مندش هدفًا.

الاستعداد في السعودية

ومن المقرر أن يواصل الفريق الفيحاوي استعداداته في السعودية، حيث سيحصل اللاعبون على إجازة يومي الجمعة والأحد، على أن يعاود الفريق التدريبات الجماعية، يوم الاثنين المقبل، ثم يواجه الشباب والاتحاد يومي 5 و11 أغسطس المقبل.

وسيدخل المحترفين المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في برنامج تدريبي خاص تحت إشراف الجهاز الفني حتى الانتهاء من إجراءات دخولهم إلى السعودية، وذلك وفقًا لحساب النادي الرسمي على “تويتر”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة