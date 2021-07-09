الفيصلي يخالص عوض خريص

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفيصلي قبل قليل عن رحيل اللاعب عوض خريص مدافع الفريق الأول لكرة القدم بـ عنابي سدير وذلك بعد توقيع مخالصة مالية معه.

وذكر الحساب الرسمي لـ الفيصلي عبر “تويتر” أن النادي تمنى التوفيق لـ خريص صاحب الـ30 عامًا في مسيرته، وذلك بعد أن وُجه الشكر له على ما قدمه لعنابي سدير بالفترة الماضية.

3 سنوات من التألق لـ عوض خريص مع الفيصلي

وكان خريص انضم إلى الفيصلي في عام 2018 قادمًا من نادي الاتحاد، كما سبق له تمثيل فريق نجران ولعب مع العدالة على سبيل الإعارة من الفيصلي في العام الماضي.

تعديلات أُجريت في عنابي سدير

يذكر أن إدارة الفيصلي أجرت تعديلات على الفريق الكروي الأول، وذلك بعد رحيل المدرب البرازيلي شاموسكا الذي تولى تدريب نادي الشباب.

وتعاقدت إدارة الفيصلي مع المدرب الإيطالي باولو تراميزاني لقيادة الفريق الأول لمدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

كما أعلن نادي الفيصلي، الثلاثاء الماضي، عن تعاقده رسميًا مع ياسين برناوي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي الجديد.

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