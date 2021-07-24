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الفيصل: نجاح الحج في ظل الظروف الاستثنائية يضاف لسجل إنجازات المملكة
أكد توفير جميع الخدمات وتنفيذ الخطط الخدمية والأمنية

الفيصل: نجاح الحج في ظل الظروف الاستثنائية يضاف لسجل إنجازات المملكة

2021/07/24
الساعة 11:22 صباحًا
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الفيصل: نجاح الحج في ظل الظروف الاستثنائية يضاف لسجل إنجازات المملكة
المواطن - الرياض

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله – بمناسبة نجاح الحج هذا العام 1442هــ.

قوات أمن الحج

نجاح موسم الحج الاستثنائي

وأكد سموه أن نجاح الحج في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا، وقد مَنَّ الله على ضيوف الرحمن بأداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة مع تطبيق الاحترازات الصحية لمنع انتشار العدوى وعدم تسجل أية حالة والحمد لله، يأتي بفضل الله ثم باهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين وتوفير جميع الخدمات وتنفيذ الخطط الخدمية والأمنية، لافتاً سموه إلى أن هذا النجاح يضاف لما تحقق منذ عهد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – إلى هذا العهد الزاهر الميمون.

الفيصل: نجاح الحج في ظل الظروف الاستثنائية يضاف لسجل إنجازات المملكة - المواطن

 

وهنأ الأمير خالد الفيصل، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح حج هذا العام.

الفيصل: نجاح الحج في ظل الظروف الاستثنائية يضاف لسجل إنجازات المملكة - المواطن

تحديات مواجهة كورونا

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أن ما تحقق من نجاح في موسم الحج في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا جاء بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين -أمد الله في عمره – ومتابعة واهتمام ولي العهد لتقديم أعلى مستويات الخدمة والحفاظ على ضيوف الرحمن من مخاطر الجائحة ليؤدوا مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.

ونوه سموه إلى أن ذلك يأتي استمراراً لجهود المملكة في كل عام للارتقاء بمنظومة الخدمات والمشاريع في أقدس البقاع، سائلاً المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يبارك في جهود سمو ولي عهده الأمين.

الفيصل: نجاح الحج في ظل الظروف الاستثنائية يضاف لسجل إنجازات المملكة - المواطن

 


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