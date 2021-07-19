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الفيصل ونائبه يتفقدان غدًا مركز القيادة والتحكم بمستشفى منى الطوارئ
سيؤديان صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام

الفيصل ونائبه يتفقدان غدًا مركز القيادة والتحكم بمستشفى منى الطوارئ

2021/07/19
الساعة 4:30 مساءً
- ‎فيالركن الخامس, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الفيصل ونائبه يتفقدان غدًا مركز القيادة والتحكم بمستشفى منى الطوارئ
المواطن - الرياض

يؤدي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل يرافقه نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام.

ويستقبل أمير منطقة مكة المكرمة في قصر الضيافة بمكة المكرمة أئمة وخطباء المسجد الحرام، ثم يزور سموه يرافقه نائبه مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة بمستشفى منى الطوارئ حيث يطمئن على الحالة الصحية لضيوف الرحمن ويطلع على الخدمات المقدمة لهم، عقب ذلك يتفقد مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام حيث يطلع على تنفيذ خطط حج هذا العام ويطمئن على الحالة العامة للحجيج.


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