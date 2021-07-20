الفيصل ونائبه يزوران مقر القيادة في منى للاطلاع على الخطط الأمنية والصحية

المواطن - مكة امكرمة

تفقد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام في مشعر منى.

#فيديو 🎥

أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل

ونائبه الأمير #بدر_بن_سلطان يؤديان صلاة عيد الأضحى بالمسجد الحرام ويستقبلان الأئمة والخطباء

.. تفقد سموهما مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة بمستشفى ⁧#منى⁩ الطوارئ ومركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام بمشعر منى pic.twitter.com/2kxwPdt00h — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) July 20, 2021

خطط أمن الحج:

وقالت إمارة مكة المكرمة على موقع تويتر، إنه كان في استقبال أمير مكة ونائبه، الفريق أول خالد قرار، واطلع الأميران على خطط أمن الحج، وتوسعة مقر الأمن العام بمنى، وتحديث صالة المراقبة.

كما استمع الأمير خالد الفيصل ونائبه إلى شرح عن مهام مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة بمستشفى منى، ومركز لعمليات الطوارئ، وتقييم المخاطر ومعالجتها.

الحالة الصحية للحجاج:

وكان في استقبال أمير مكة ونائبه وزير الصحة توفيق الربيعة، والذي قدم شرحًا عن الحالة الصحية لضيوف الرحمن والخدمات المقدمة لهم.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة