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القبض على شخص يدّعي اعتداءه على العابرين لأحد الطرق بجازان
تبين أنه يعاني اعتلالات نفسية

القبض على شخص يدّعي اعتداءه على العابرين لأحد الطرق بجازان

2021/07/30
الساعة 1:59 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على شخص يدّعي اعتداءه على العابرين لأحد الطرق بجازان
المواطن - جازان

أعلنت شرطة منطقة جازان، أنه تم القبض على شخص يدّعي اعتداءه على العابرين لأحد الطرق الرئيسة في المنطقة.

استكمال الإجراءات النظامية

وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يدّعي من خلاله اعتداءه على العابرين لأحد الطرق الرئيسة في المنطقة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة جازان من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، تبين أنه يعاني اعتلالات نفسية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية.

القبض على شخص يدّعي اعتداءه على العابرين لأحد الطرق بجازان - المواطن


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