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القبض على مواطنين سرقا 3 مركبات في القصيم
جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما

القبض على مواطنين سرقا 3 مركبات في القصيم

2021/07/26
الساعة 10:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على مواطنين سرقا 3 مركبات في القصيم
المواطن - القصيم

قبضت شرطة منطقة القصيم، اليوم الاثنين، على مواطنين في العقد الثاني من العمر سرقا 3 مركبات.

تفاصيل الواقعة: 

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية المكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة 3 مركبات واستخدام بطاقات صراف كانت بداخلها في عمليات شراء من نقاط بيع، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.


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