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القبض على 10 مواطنين نشروا مقاطع دعوا خلالها لممارسة التفحيط
ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وممنوعات

القبض على 10 مواطنين نشروا مقاطع دعوا خلالها لممارسة التفحيط

2021/07/31
الساعة 8:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على 10 مواطنين نشروا مقاطع دعوا خلالها لممارسة التفحيط
المواطن - القصيم

أعلنت شرطة منطقة القصيم أنه تم إلقاء القبض على (10) مواطنين بعد تصويرهم مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون من خلالها إلى ممارسة التفحيط.

الدعوة للممارسة التفحيط:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهة الأمنية المختصة تمكنت من القبض على (10) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، بعد تصويرهم مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون من خلالها إلى ممارسة التفحيط في أحد المواقع بالمنطقة.

مواد مخدرة وممنوعات:

كما ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وممنوعات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

القبض على 10 مواطنين نشروا مقاطع دعوا خلالها لممارسة التفحيط - المواطن


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