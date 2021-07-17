القبض على 3 مقيمين لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود

المواطن - مكة المكرمة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود؛ لتورطهم في نقل مخالفين لنظام أمن الحدود.

اتخاذ الإجراءات النظامية:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من القبض على (3) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية السودانية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود.

وأضاف متحدث شرطة مكة أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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