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القبض على 5 أشخاص سرقوا 8 مركبات داخل أحياء مكة
تم استرداد بعض المركبات المسروقة

القبض على 5 أشخاص سرقوا 8 مركبات داخل أحياء مكة

2021/07/21
الساعة 12:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على 5 أشخاص سرقوا 8 مركبات داخل أحياء مكة
المواطن - واس

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطنَيْن و(3) مقيمين من الجنسية السودانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة (8) مركبات داخل الأحياء، وبيعها بعد تجزئتها.

استعادة بعض المركبات

وأضاف متحدث شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه تم استرداد بعضها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


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