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القبض على 7 مواطنين ووافد تورطوا في مشاجرة بحفر الباطن
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية

القبض على 7 مواطنين ووافد تورطوا في مشاجرة بحفر الباطن

2021/07/16
الساعة 10:32 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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القبض على 7 مواطنين ووافد تورطوا في مشاجرة بحفر الباطن
المواطن - الشرقية

أعلنت شرطة الشرقية القبض على متورطين في مشاجرة في حفر الباطن.

تفاصيل الواقعة:

وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وقيام أحدهم بقيادة سيارته وتعمد صدم عدد من الموجودين في الموقع، فقد تمكنت الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم (7) مواطنين ووافد نازح، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


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