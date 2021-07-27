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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 36 مخالفًا رعوا الإبل بأماكن ممنوعة
بينهم 12 مواطنًا في عدد من المناطق

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 36 مخالفًا رعوا الإبل بأماكن ممنوعة

2021/07/27
الساعة 2:40 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 36 مخالفًا رعوا الإبل بأماكن ممنوعة
المواطن - واس

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (36) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (12) مواطنًا و(14) مقيمًا، من الجنسيات السودانية واليمنية والهندية والبنجلادشية، ارتكبوا مخالفات رعي (583) رأسًا من الإبل و(874) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

جهود القوات الخاصة للأمن البيئي

وأوضح المتحدث الرسمي لقوات الأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي


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