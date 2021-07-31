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القيمة التسويقية لـ الحسن نداو صفقة الأهلي الجديدة
رابع صفقات الراقي الأجنبية

القيمة التسويقية لـ الحسن نداو صفقة الأهلي الجديدة

2021/07/31
الساعة 9:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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القيمة التسويقية لـ الحسن نداو صفقة الأهلي الجديدة الحسن نداو لاعب الأهلي الجديد
المواطن - محمد سمعه

نجح الأهلي، مساء اليوم السبت، في التعاقد مع اللاعب السنغالي الحسن نداو كصفقة انتقال حر قادمًا من فريق فاتح كاراجومروك التركي بعد فسخ عقده مع الأخير.

القيمة التسويقية للاعب:

وذكر الإعلامي مشعل العتيبي عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب نادو صاحب الـ24 تبلغ قيمته السوقية 4,5 ملايين يورو.

ويعد نداو رابع لاعب أجنبي ينضم لـ الراقي بعد كل من البرازيلي دانكلير بيريرا ومواطنه باولينيو والمقدوني أليوسكي.

الحسن نداو لاعب الأهلي الجديد

وفي سياق آخر، يسعى الراقي خلال الفترة المقبلة، لحسم صفقة محلية قوية، خاصة أن ماجد النفيعي رئيس النادي يبذل قصارى جهده، وذلك من أجل بناء فريق قوي للمنافسة على لقبي الدوري والكأس بالموسم الجديد.

قرار مهم من مدرب الأهلي:

وبوقت سابق، اتخذ المدرب الألباني بيسنك هاسي قرارًا مهمًّا للاعبي الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، وذلك بعد نهاية المعسكر التحضيري للفريق الذي أُقيم في تونس.

وتقرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين على أن تعود التدريبات مساء الثلاثاء المقبل، كما غادرت بعثة الراقي إلى جدة صباح اليوم السبت بعد نهاية المعسكر الإعدادي.


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