الكشف عن جدول مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين اليوم

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية أنه سيُعلن مساء اليوم الأحد عن جدول مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجديد 2021/2022.

وذكر الإعلامي الرياضي وليد الصيعري عبر حسابه في “تويتر” أنه سيُعلن عن جدول مباريات دوري المحترفين للموسم الجديد مساء اليوم.

12 أغسطس موعد انطلاق مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين

ومن المقرر انطلاق منافسات دوري المحترفين للموسم الجديد بداية من يوم 12 أغسطس المقبل.

وكان الإعلامي الرياضي فهد الصيعري قال عبر حسابه في “تويتر” قبل 3 أيام من الآن: “قنوات Mbc تعمل على تقديم بث عبر 12 قناة رياضية لمنافسات كرة القدم السعودية (الدوري، كأس الملك، الدرجة الأولى)”.

المباريات قد تكون مشفرة

وأشار الصيعري، إلى أن المباريات ستكون بجودة عالية، مشددًا على أنها قد تكون مشفرة.

وأكدت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية أن شبكة Mbc تتفاوض لكي تبث منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل بشكل حصري عبر قنواتها، ولكن لم يتم الإعلان رسميًا.

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