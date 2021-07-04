الكمامة اختيارية في بريطانيا

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قال وزير بريطاني، يوم الأحد: إن اتباع القيود الوقائية من كورونا، سيصبح مسألة اختيارية إلى حد كبير، عندما ستقوم البلاد بتخفيف الإجراءات، بما في ذلك ارتداء الكمامات.

اختيار شخصي:

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، عن روبرت جينريك، وهو وزير الإسكان في الحكومة، أن ارتداء الكمامة سيصبح اختيارًا شخصيًّا.

وأدلى الوزير بهذا التصريح، فيما أوردت التقارير في بريطانيا، أن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يستعد لرفع ما تبقى من الإجراءات الوقائية المفروضة لأجل كبح تفشي كورونا.

لقاح كورونا:

وأضاف أن نجاح حملة التطعيم في بريطانيا يعني أنه بوسع الحكومة أن تفكر في كيفية العودة إلى الحياة الطبيعية، قدر الإمكان.

وقال الوزير: “هذا يعني أن تركنا الفيروس وراءنا فبات جزءًا من الماضي، لكن علينا أن نتعلم كيف نعيش معه”.

وأشار إلى أن البيانات الموجودة في الوقت الحالي “إيجابية جدًّا”، بينما تدرس الحكومة ما إذا كانت سترفع القيود المتبقية في غضون أسبوعين.

وأردف: “يبدو كما لو أننا نستطيع أن نمضي قدمًا، وندخل نظامًا اختياريًّا، نصبح فيه بعيدين عن القيود التي كانت صعبة للغاية. ثم إن علينا أن نتعلم العيش مع الفيروس”.

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