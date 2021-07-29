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الكويت: استهداف ميليشيا الحوثي للسعودية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني
أدانت بأشد العبارات استمرار تهديد أمن المملكة واستهداف المدنيين

الكويت: استهداف ميليشيا الحوثي للسعودية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني

2021/07/29
الساعة 11:40 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الكويت: استهداف ميليشيا الحوثي للسعودية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني
المواطن - واس

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار تهديد أمن المملكة العربية السعودية، واستهداف المدنيين والمناطق المدنية فيها واستقرار المنطقة من قبل ميليشيا الحوثي عبر إطلاق صاروخين بالستيين وطائرة مسيرة باتجاه المناطق الجنوبية.

ممارسات عدوانية: 

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم: “إن مثل هذه الممارسات العدوانية والإصرار عليها وتجاهل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن واستهداف المدنيين، تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لمحاسبة مرتكبيها”.

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.


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