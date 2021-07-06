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الكويت تستنكر محاولة الحوثي استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر
أشادت بجهود قوات التحالف في إحباط هذه العملية العدائية

الكويت تستنكر محاولة الحوثي استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر

2021/07/06
الساعة 1:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الكويت تستنكر محاولة الحوثي استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر
المواطن - واس

أعربت الكويت عن استنكارها الشديد لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهدافها الملاحة الدولية بزورقين مفخخين في البحر الأحمر بمحافظة الحديدة.

إشادة بجهود التحالف

وأشاد مجلس الوزراء الكويتي في بيان أصدره عقب اجتماعه أمس, بجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في إحباط هذه العملية العدائية الإجرامية التي تهدف إلى عرقلة حركة الملاحة في هذه المنطقة الحيوية.

المملكة وحل الأزمة اليمنية

ونوه بجهود المملكة العربية السعودية لحل الأزمة في اليمن، مرحباً بتوافق ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لوقف أشكال التصعيد الذي أعلن عنه مؤخراً.


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