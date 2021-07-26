الكويت تسمح لغير المحصنين بمراجعة الجهات الحكومية والمستشفيات

المواطن - متابعة

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة في الكويت، طارق المزرم: إن مجلس الوزراء قرر إلغاء قرار إغلاق الأنشطة التجارية الساعة 8 مساء اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، وفتح كافة الأنشطة باستثناء التجمعات مثل الأعراس والمناسبات، وفتح أنشطة الأطفال اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل.

دخول المحصنين فقط:

وبين أن المجلس قرر السماح بدخول المحصنين فقط إلى كافة الأنشطة المتنوعة، على أن يسمح لغير المحصنين بالدخول إلى الصيدليات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية والتموينية فقط، اعتبارًا من يوم ا أغسطس 2021.

طيران مباشر:

وأشار إلى السماح بتسيير رحلات طيران مباشر إلى المغرب والمالديف اعتبارًا من 1 أغسطس.

جدير بالذكر أن السلطات الصحية في الكويت أكدت تحسن الوضع الوبائي في البلاد، مع ضرورة الاستمرار في تطبيق الاشتراطات الصحية والحرص على أخذ التطعيمات المضادة لكوفيد-19؛ لضمان مواصلة انخفاض انتشار العدوى، ومن ثم تقليل القيود المفروضة على بعض الأنشطة.

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