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الكويت: ندعم المملكة في أي إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها
أدانت بأشد العبارات اعتداءات الحوثي الإرهابية

الكويت: ندعم المملكة في أي إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها

2021/07/25
الساعة 11:16 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الكويت: ندعم المملكة في أي إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها
المواطن - واس

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار تهديد أمن المملكة العربية السعودية واستهداف المدنيين والمناطق المدنية فيها واستقرار المنطقة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة باتجاه المناطق الجنوبية للمملكة.

دعم أمن المملكة

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم: “إن مثل هذه الممارسات العدوانية والإصرار عليها وتجاهل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن واستهداف المدنيين تشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لمحاسبة مرتكبيها”.

وجددت التأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.


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