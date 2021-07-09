الليرة اللبنانية تسجل هبوطًا غير مسبوق .. الدولار بـ19400

المواطن- متابعة

سجلت العملة اللبنانية هبوطًا قياسيًا وغير مسبوق، حيث وصلت الليرة اللبنانية إلى 19400 ليرة مقابل الدولار الأميركي.

وقد تم تثبيت سعر الدولار عند 1507 ليرات منذ عام 1997، لكن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جعلت العملة الوطنية وهي الليرة اللبنانية، تنهار في السوق الموازية غير الرسمية.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية شديدة، حيث حذر البنك الدولي الشهر الحالي من أنها تُصنّف من بين أشد عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقدًا التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.

ازدياد الأزمة في المواد الأساسية

وازدادت مؤخرًا حدة الأزمة، حيث بات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت.

ويتزامن ذلك مع انقطاع في عدد كبير من الأدوية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.

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