المالية: 73 مليار ريال للقطاع الخاص بنسبة 97% من إجمالي المطالبات

المواطن - الرياض

أنهت وزارة المالية إجراءات صرف أكثر من 73 مليار ريال بما نسبته 97% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021م.

وأنهت وزارة المالية في إبريل الماضي، إجراءات صرف 31 مليار ريال، بما نسبته 99% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال الربع الأول من عام 2021. وبلغت المدفوعات للقطاع العام 186 مليار ريال في الفترة نفسها.

إطلاق خدمة المطالبات المالية:

وكانت وزارة المالية أعلنت بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، إطلاق خدمة المطالبات المالية عبر “منصة اعتماد الإلكترونية”، حيث تمكّن الخدمة القطاع الخاص من تنفيذ مشروعاته وتعاملاته المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحقيق رؤية “المملكة 2030”.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، ذكر أن 24 شركة محلية غالبيتها شركات مدرجة في السوق السعودية، ستستثمر تريليوني ريال بحلول عام 2025، وثلاثة تريليونات ريال أخرى بحلول 2030.

وأشار الجدعان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة مساهم في معظم هذه الشركات.

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