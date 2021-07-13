المدفع يكشف درجات الحرارة المتوقعة في المشاعر المقدسة

المواطن- محمد داوود- جدة

كشف كبير متنبئ الظواهر الجوية بالمركز الوطني للأرصاد فهد بن بوبكر المدفع، عن توقعاته بشأن درجات الحرارة في موسم الحج لهذا العام 1442.

وقال المدفع إن حج هذا العام 1442 هـ يصادف في شهر يوليو، ونتيجة الارتفاع في درجة الحرارة على المستوى العالمي ومنطقة الخليج العربي تزداد نسبة التبخر في المحيطات وبحر البحر العرب مما يؤدي إلى تكون السحب الممطرة، ويمكن رؤيتها عبر الأقمار الصناعية والرادارات الأرضية.

ارتفاع درجات الحرارة:

وقال إن المملكة العربية السعودية تتأثر بالارتفاع في درجات الحرارة ، إذ تشير المخرجات من النماذج العددية والتوقعات بالمركز الوطني للأرصاد إلى حدوث عدم استقرار في عناصر الطقس بفعل تأثير منخفض الهند الموسمي خلال فترة الحج، بحيث تسجل درجة الحرارة العظمى على المشاعر المقدسة في مكة المكرمة 42- 45 درجة مئوية بينما تكون درجة الحرارة الصغرى 30 -32 درجة مئوية.

رياح مثيرة للأتربة:

وأشار إلى أن المخرجات من النماذج العددية والتوقعات بالمركز الوطني للأرصاد تشير بتحول الرياح السطحية من الشمالية غربية إلى غربية إلى جنوبية – جنوبية شرقية تصل سرعتها إلى 20 عقدة ما يقارب 38 كم/س وتكون خلال الفترة من 7-13 ذو الحجة لعام 1442 هـ مثيرة للأتربة والغبار.

هطول الأمطار الرعدية:

وخلص المدفع إلى القول، إن التوقعات تشير أيضًا إلى تمركز الاحتمالية لهطول الأمطار الرعدية على المناطق الجبلية، وتوثر على المشاعر المقدسة (منى – عرفات)، وفي بعض الأحيان تكون غزيرة بفعل تقدم منطقة التجمع المدارية مكونة حزام سحابي تتأثر به منطقة مكة المكرمة ويمتد تأثره إلى منطقة المدينة المنورة.

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