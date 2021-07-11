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المراعي تربح 867 مليون ريال خلال النصف الأول
بعد دفع قيمة الزكاة والضريبة

المراعي تربح 867 مليون ريال خلال النصف الأول

2021/07/11
الساعة 10:04 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المراعي تربح 867 مليون ريال خلال النصف الأول شركة المراعي
المواطن - الرياض

أعلنت شركة المراعي عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30-06-2021 “ستة أشهر”.

صافي الربح

وسجلت الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 867 مليون ريال، مقابل تسجيلها صافي ربح خلال الفترة المماثلة من العام السابق بلغ 1.026 مليار ريال، بانخفاض 15%.

وظائف شركة المراعي
شركة المراعي

سبب انخفاض الدخل

ويعود سبب الانخفاض في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م مقارنة بالفترة المماثل من العام السابق، بنسبة 15.5% بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 7.1% وبهامش أقل بسبب التعديلات الهيكلية المتعلقة بتخفيض الدعم.

وكان من أسباب انخفاض الدخل أيضا ارتفاع تكلفة الأعلاف بسبب الاستيراد بنسبة 100٪، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع بـ 5.6 مليون ريال بمعدل 0.5% ، كما ارتفعت المصروفات الأخرى بـ 19.5 مليون ريال بسبب أرباح غير مكررة نتيجة التخلص من بعض الأصول الزراعية.

المراعي


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