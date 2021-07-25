المرزم يبدأ اليوم وفيه تخرج الأفاعي ويشتد عصف الريح والغبار

أكد الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم الأحد هو أول موسم المرزم ومدته 13 يومًا ويعقبه الكليبين.
بقي على سهيل 26 يوماً :
فاليوم أول موسم المرزم ومدته 13 يوماً ويعقبه الكليبين
وخلال هذه الفترة
1- تخرج الأفاعي من مخابئها لشدة حرارة باطن الأرض
2- تنتشر الرطوبة على السواحل
3- يشتد عصف الريح المثيرة للغبار والأتربة على المناطق التهامية(موسم الغبيرة)
pic.twitter.com/SPaO6pUCok
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) July 25, 2021
سهيل بعد 26 يومًا:
وتابع الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أنه بقي على سهيل 26 يومًا، واليوم أول موسم المرزم ومدته 13 يومًا ويعقبه الكليبين، ومن سمات هذه الفترة من فصيل الصيف ما يلي:
1- تخرج الأفاعي من مخابئها لشدة حرارة باطن الأرض.
2- تنتشر الرطوبة على السواحل.
3- يشتد عصف الريح المثيرة للغبار والأتربة على المناطق التهامية (موسم الغبيرة).
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