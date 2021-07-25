المرزم يبدأ اليوم وفيه تخرج الأفاعي ويشتد عصف الريح والغبار

المواطن - الرياض

أكد الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن اليوم الأحد هو أول موسم المرزم ومدته 13 يومًا ويعقبه الكليبين.

بقي على سهيل 26 يوماً :

فاليوم أول موسم المرزم ومدته 13 يوماً ويعقبه الكليبين

وخلال هذه الفترة

1- تخرج الأفاعي من مخابئها لشدة حرارة باطن الأرض

2- تنتشر الرطوبة على السواحل

3- يشتد عصف الريح المثيرة للغبار والأتربة على المناطق التهامية(موسم الغبيرة)

pic.twitter.com/SPaO6pUCok — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) July 25, 2021

سهيل بعد 26 يومًا:

وتابع الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أنه بقي على سهيل 26 يومًا، واليوم أول موسم المرزم ومدته 13 يومًا ويعقبه الكليبين، ومن سمات هذه الفترة من فصيل الصيف ما يلي:

1- تخرج الأفاعي من مخابئها لشدة حرارة باطن الأرض.

2- تنتشر الرطوبة على السواحل.

3- يشتد عصف الريح المثيرة للغبار والأتربة على المناطق التهامية (موسم الغبيرة).

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة