المرشد والشريدة يبحثان مشاريع الصندوق السعودي للتنمية في الأردن

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

التقى وزير التخطيط الأردني ناصر الشريدة اليوم في مقر الوزارة بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، إضافة لبحث مشاريع وبرامج الصندوق التنموية في الأردن وسبل تعزيزها.

المشروعات السعودية في الأردن

وفي سياق متصل استقبل السديري في مكتبه اليوم بالسفارة الرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد وجرى خلال اللقاء بحث مشاريع وبرامج الصندوق التنموية في الأردن وسبل تعزيزها.

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