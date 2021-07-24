المرور: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية

المواطن - الرياض
أعاد المرور السعودي التذكير بأن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياة الإنسان للخطر، كما أنه يعد مخالفة مرورية.
خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية:
وفي وقت سابق أوضح المرور طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات التي تم رصدها من قبل (رجل المرور/ الرصد الآلي)، وذلك من خلال ثلاث خطوات، وهي:
- الدخول لحساب المستخدم في منصة “أبشر”.
- الانتقال إلى تبويب خدماتي.
- الاعتراض على المخالفات المرورية.
طريقة الاستعلام عن المخالفات:
يذكر أن الاستعلام عن المخالفات هي خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المستفيد من الاستعلام عن المخالفات المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه.
- سجل الدخول على بوابة نظام أبشر الإلكترونية.
- أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، والرمز المرئي.
- انقر على (عرض).
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