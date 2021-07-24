المرور: عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية

المواطن - الرياض

أعاد المرور السعودي التذكير بأن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياة الإنسان للخطر، كما أنه يعد مخالفة مرورية.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية:

وفي وقت سابق أوضح المرور طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات التي تم رصدها من قبل (رجل المرور/ الرصد الآلي)، وذلك من خلال ثلاث خطوات، وهي:

الدخول لحساب المستخدم في منصة “أبشر”.

الانتقال إلى تبويب خدماتي.

الاعتراض على المخالفات المرورية.

طريقة الاستعلام عن المخالفات:

يذكر أن الاستعلام عن المخالفات هي خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المستفيد من الاستعلام عن المخالفات المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه.

سجل الدخول على بوابة نظام أبشر

أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، والرمز المرئي.

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