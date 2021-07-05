المرور يباشر حادث شاحنة محايل عسير المروع ويكشف الأسباب الأولية

المواطن - حسن عسيري - عسير

أعلن المرور السعودي أن إدارة مرور عسير باشرت على الفور حادث الشاحنة المروع الذي تسبب في وفاتين وإصابتين إحداهما خطرة في محافظة محايل عسير .

وقال المرور السعودي إن إدارة مرور منطقة عسير باشرت إجراءات الاستدلال في حادث الشاحنة الواقع في محافظة محايل عسير) والذي نتج عنه صدم عدد من المركبات ووفاة شخصين وإصابة آخرين، حيث اتضح من المعاينة الأولية أن سبب الحادث عطل في مكابح المركبة، وجاري استكمال إجراءات الحادث وإحالته للجهة المختصة.

تفاصيل حادث محايل عسير:

وكان المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي أوضح في وقت سابق أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث تصادم بمحافظة محايل، مضيفًا أنه في تمام الساعة: 09.38 صباح اليوم الاثنين وقع حادث عند إشارة الضرس.

وأردف الألمعي أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود حالتي وفاة، وحالة خطيرة وحالة متوسطة وتم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات ونقل جميع الحالات إلى مستشفى محايل العام عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر، سائلًا الله أن يرحم المتوفين ويشفي المصابين.