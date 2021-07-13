المرور يضبط قائد مركبة صدم سيارة امرأة وكاد يسبب كارثة

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، ضبط قائد مركبة التصق بسيارة أخرى وصدم مرايا الرؤية وجزءاً من السيارة.

نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/5JNTZbolho pic.twitter.com/KWqnJjBwE8 — المرور السعودي (@eMoroor) July 13, 2021

ضبط قائد المركبة

وأكّد المرور في حسابه الرسمي على تويتر، أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

يذكر أن مواطنة تقدمت بشكوى، للإدارة العامة للمرور، تفيد تعرض سيارتها لأضرار، بسبب قائد سيارة “تويوتا”.

ونشرت المواطنة مقطع فيديو أظهر قيام سائق التويوتا بإشعال الإضاءة العالية، والسير بسرعة زائدة بين المركبات، مما تسبب في كسر مرآة سيارتها الأمامية وإحداث تلفيات بالجزء الخلفي نتيجة الاصطدام به.

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