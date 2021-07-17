‎الرئيسية
جديد الأخبار
المرور يواصل تنظيم دخول المركبات للمشاعر المقدسة
منع دخول السيارات غير المصرح لها

المرور يواصل تنظيم دخول المركبات للمشاعر المقدسة

2021/07/17
الساعة 12:09 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المرور يواصل تنظيم دخول المركبات للمشاعر المقدسة ارشيفية
المواطن - واس

تواصل نقاط المنع والتحكم في المشاعر المقدسة ، “منى ، عرفات، مزدلفة” التابعة لقيادة مرور الحج أعمالها وسط تنظيم محكم ،يشمل منع دخول السيارات غير المصرح لها .

التصعيد والنفرة: 

وتتضمن خطة هذا العام تنسيق عالي أثناء التصعيد والنفرة لعدم الإضرار بالأحياء السكنية المجاورة للمشاعر ، وقيام رجال الأمن بتنفيذ مهامهم والمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير وتسهيل أداء نسكهم.

أنظمة وتعليمات: 

وأهابت القيادة بسائقي المركبات الالتزام بأنظمة وتعليمات نقل الحجاج خلال موسم الحج ، لتفادي تعرضهم للغرامات وحجر مركباتهم إلى نهاية موسم الحج.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

سجاد فاخر مقاوم للبكتريا في مسجد ميقات قرن المنازل لاستقبال الحجاج

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها