المرور : 5 أمور عليك بها قبل السفر بالمركبة

المواطن - الرياض

دعا المرور السعودي إلى التأكد من متطلبات السلامة قبل السفر بالمركبة، ووجود كافة التجهيزات اللازمة وذلك تعزيزاً للسلامة المرورية أثناء الرحلات الطويلة.

المرور يحدد متطلبات السفر

ومن بين الأمور التي يجب القيام بها قبل السفر ما يلي:

التحقق من أحوال الطقس قبل موعد الرحلة المقررة.

خذ قسطًا كافيًا من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثناء السفر.

استخدم خرائط الطرق للتعرف على الطرق الأنسب.

فحص المركبة جيدًا والتأكد من المصابيح والمكابح والإطارات الأربعة.

التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وفحصه والتأكد من وجود أدوات تركيبه.

تجنب الأعطال المفاجئة

وفي وقت سابق دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، قائدي المركبات، لتجنب الوقوع في الأعطال المفاجئة التي قد تحدث أثناء قيادة المركبة.

وقالت قوات أمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر”: “حتى تتجنب الوقوع في الأعطال المفاجئة التي قد تحدث أثناء قيادة المركبة وأنت على الطريق عليك الالتزام بفحص السيارة قبل السفر”.

السرعات المقررة:

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أثناء السفر، الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تمامًا من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلًا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

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