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المريح: مجموعة السعودية معقولة
ضمن التصفيات الآسيوية النهائية

المريح: مجموعة السعودية معقولة

2021/07/01
الساعة 3:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المريح: مجموعة السعودية معقولة لاعبو الأخضر
المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي الرياضي مريح المريح رأيه في مجموعة منتخب السعودية ضمن منافسات التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

مجموعة السعودية معقولة

وعلق مريح المريح على مجموعة السعودية، قائلًا: “مجموعة في نظر الكثيرين صعبة لكني أراها معقولة أستراليا أسهل لنا من كوريا الجنوبية والصين أسهل من العراق”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ومع كل الظروف فالمنتخب بحاجه الى عمل كبير وبإذن الله نكون في المونديال الذي من الظلم أن لا نكون فيه خاصة وهو يقام في قطر”.

المنتخب السعودي
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT

الأخضر في التصفيات الآسيوية النهائية

وانتهت مراسم قرعة التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب السعودية في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، اليابان، أستراليا، عمان، الصين وفيتنام.

وتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين في التصفيات الآسيوية النهائية، حيث يتواجد 6 منتخبات في المجموعة الواحدة، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى بطولة كأس العالم بشكل مباشر، فيما يخوض أصحاب المركز الثالث الملحق الآسيوي.

جدير بالذكر أن مباريات منتخب السعودية الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 ستُقام خلال الفترة من 2 سبتمبر المقبل، وحتى يوم 29 من شهر مارس.

المنتخب السعودي
لاعبو الأخضر – المصدر @SaudiNT


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