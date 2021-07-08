المريسل: الأهلي يفاوض لاعبًا برازيليًا مفاجأة

المواطن - مروة نبيل

طمأن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل جماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أن الإدارة تفاوض لاعبًا برازيليًا مميزًا في صفقة ستكون إضافة للدوري السعودي للمحترفين.

المريسل يُطمئن جماهير الأهلي

وقال المريسل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “خاص.. ولجمهور الأهلي فقط ستسعدون قريبًا فناديكم يفاوض لاعبًا برازيليًا محورًا معروفًا سيكون هدية جميلة”.

وتابع: “(لن أكتب اسمه حتى لا تخرب) بالتوفيق للأهلي ولإدارته وجمهوره، أعتقد لو تمت الصفقة ستكون ضربة معلم وجميعنا سنسعد بها فهي إضافة للدوري، لكم حق الفرح فالأهلي نادٍ عظيم وكيان كبير”.

الجماهير تنقسم بشأن اللاعب البرازيلي

وتفاعلت الجماهير الأهلاوية مع تغريدة المريسل، وبدأ البعض في توقع هوية النجم البرازيلي الذي تفاوضه الإدارة، حيث ذهب البعض إلى النجم باولينيو، فيما أكد البعض الآخر أن ريناتو أوغوستو في طريقه إلى الراقي.

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