المريسل لرئيس الهلال: بث المعسكر خطأ كبير

المواطن - مروة نبيل

وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل رسالة إلى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل؛ بسبب واقعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، علي البليهي والأرجنتيني لوسيانو فييتو التي حدثت في المعسكر اليوم.

سوء تفاهم بين البليهي وفييتو:

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، سوء تفاهم بين علي البليهي والأرجنتيني لوسيانو فييتو، وتدخل الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال معسكرًا في النمسا حتى الثاني من أغسطس المقبل، وسيلعب خلاله عددًا من المباريات الودية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المريسل ينصح رئيس الهلال:

وقال المريسل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الأستاذ فهد بن نافل.. بث كل ما يحدث في معسكر الهلال في النمسا خطأ كبير، أتمنى أن يتم معالجة هذا الامر مستقبلًا، فما حدث اليوم بين البليهي وفييتو وغوميز مفترض لا يظهر علنًا.. تحياتي”.

وتابع: “أبو الجوهرة.. وصول غوميز لهذه المرحلة يعني أن هناك مشكلة، وأنت تعرفها جيدًا.. فالمقطع الذي شاهدناه من خلال بث المركز الإعلامي على الهواء مباشرة يؤكد أن غوميز لم يتدخل لفض التشابك لأن من يتدخل لهذا الغرض سيقف بين الاثنين وليس بمثل هذه الطريقة الاستفزازية التي شاهدناها”.

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