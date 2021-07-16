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المريسل يثير الجدل بنادٍ يسحب هواتف لاعبيه والمغردون يكشفون هويته
بحجة تسريب أخبار النادي

المريسل يثير الجدل بنادٍ يسحب هواتف لاعبيه والمغردون يكشفون هويته

2021/07/16
الساعة 9:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المريسل يثير الجدل بنادٍ يسحب هواتف لاعبيه والمغردون يكشفون هويته الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل
المواطن - محمد سمعه

أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل الجدل بين متابعيه، وذلك بعد حديثه عن قيام ناد بسحب الهواتف النقالة من لاعبيه بحجة تسريب أخبار الفريق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

المريسل يثير الجدل بنادٍ يسحب هواتف لاعبيه والمغردون يكشفون هويته - المواطن

ماذا قال المريسل ؟

وقال المريسل قبل قليل عبر حسابه في “تويتر” : “ناد ما يفكر في سحب الجوالات من لاعبيه بحجة تسريب الأخبار، وطلب من المدرب إصدار القرار لكن المدرب رفض وأكد أن هذا ليس من اختصاصه وأنه ضد القرار كون الأمر له علاقة بخصوصيات اللاعب، وأكد المدرب أن اللاعب الذي سرب يجب أن يُعاقب وليس الفريق بأكمله”.

النصر - مسلي آل معمر مع حسين عبدالغني
آل معمر مع عبدالغني – المصدر @AlNassrFC

المقصود هو النصر:

وكشف المغردون ومتابعي المريسل أنه يقصد نادي النصر، بعدما هدد حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بـ النصر، لاعبي الفريق الأول بتطبيق عقوبات قاسية على المتخاذلين أو الذين لا يركزون في التدريبات ويستخدمون منصات التواصل الاجتماعي كثيرًا خاصة تطبيق “سناب شات”.

وطالب حسين عبدالغني لاعبي النصر بالتركيز في المعسكر والابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن نادي النصر كان احتل المركز السادس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2020/ 2021.


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