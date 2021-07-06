المسحل: لاعبو الأخضر قدموا أنفسهم كمستقبل للكرة السعودية

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، بلاعبي الأخضر تحت 20 عامًا، بعد التتويج بلقب كأس العرب لمنتخبات الشباب، اليوم الثلاثاء.

منتخب السعودية بطلًا لكأس العرب

ولعب منتخب السعودية ضد الجزائر اليوم في نهائي بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقدم منتخب السعودية أداء مميزًا ضمن منافسات كأس العرب لمنتخبات الشباب، حيث نجح في الإطاحة بمنتخب السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح من الدور ربع النهائي، فيما تغلب على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي.

المسحل يهنئ الأخضر ويشيد بدعم القيادة:

ووجه ياسر المسحل جزيل الشكر للقيادة على الدعم اللامحدود والاهتمام بالقطاع الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، الأمر الذي ساهم في تحقيق الإنجازات للرياضة السعودية في السنوات الأخيرة.

كما هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تتويج منتخب السعودية الشاب، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تلقاه المنتخب منه، واهتمامه الدائم بمتابعة المنتخب وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه وهو ما تكلل بالتتويج باللقب العربي.

وأثنى المسحل على ما قدمه شباب الأخضر والأجهزة الفنية والإدارية طوال مشوارهم في البطولة، حيث أظهروا جدية والتزامًا في كل مبارياتهم التي قدموا خلالها مستويات لفتت الأنظار وأشاد بها الجميع، ليقدموا أنفسهم كمستقبل للكرة السعودية في السنوات القادمة.

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