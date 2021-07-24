المسند : أمطار اليوم 11 من حالة تروية تشمل 4 مناطق

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقا الدكتور عبدالله المسند استمرار الأمطار في حالة تروية في يومها الحادي عشر على عدد من المناطق.

توقعات حالة تروية اليوم

وقال المسند :اليوم 11 من حالة تروية المطرية، ومتوقع اليوم أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة وقد تمتد ناحية نجران وأجزاء من الربع الخالي، بالإضافة إلى أجزاء من اليمن و عمان ومتوقع اليوم أن تكون الأمطار على مرتفعات جازان متوسطة إلى شبه غزيرة.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

كما توقع المركز أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر.

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