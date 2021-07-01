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المسند: الكويت وجنوب العراق تسجلان أمس أشد الأيام حراً
نشر درجات الحرارة الصغرى المسجلة اليوم لـ28 محطة سعودية

المسند: الكويت وجنوب العراق تسجلان أمس أشد الأيام حراً

2021/07/01
الساعة 10:09 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المسند: الكويت وجنوب العراق تسجلان أمس أشد الأيام حراً
المواطن - الرياض

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند أن يوم أمس من أشد الأيام حراً في الكويت وجنوب العراق.

درجات الحرارة: 

ونشر المسند عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قائمة تضم درجات الحرارة الأعلى المسجلة عالميًا، موضحاً أن القائمة كلها فوق الـ50 درجة مئوية.

المسند: الكويت وجنوب العراق تسجلان أمس أشد الأيام حراً - المواطن

كما نشر قائمة أخرى لدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.

موسم الغبرة: 

في سياق متصل، قال أستاذ المناخ إن موسم الغبرة في جازان عادة يبدأ في نهاية شهر يونيو وينتهي في منتصف شهر أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار كما التوقعات اليوم.

طقس اليوم: 

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم والحدود الشمالية، كما تكون الفرصة مهيأة بإذن الله لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

المسند: الكويت وجنوب العراق تسجلان أمس أشد الأيام حراً - المواطن

المسند: الكويت وجنوب العراق تسجلان أمس أشد الأيام حراً - المواطن

 


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