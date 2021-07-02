المسند : درجات الحرارة تتجاوز الـ50 في مشهد مناخي مقلق

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ السابق في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسميات، الدكتور عبدالله المسند أن تستمر درجات الحرارة فوق الخمسين مئوية، لافتًا إلى أن ذلك تطور مناخي مقلق.

وقال المسند: تواصل درجة الحرارة المشتعلة تسجيل أرقام فوق الخمسين في حوض الخليج العربي الشمالي، في مشهد مقلق مناخيًا وبيئيًا وصحيًا واقتصاديًا في ظل الاحترار العالمي المتزايد.

وتابع: والسؤال المخيف هل ستواصل درجة الحرارة اشتعالًا في المستقبل؟ وما مصير الحياة الإنسانية والنباتية والحيوانية آنذاك؟

درجات الحرارة المسجلة اليوم

ونشر المسند بيانًا حول درجات الحرارة المسجلة اليوم في عدد من المدن السعودية حيث سجلت القيصومة أعلى درجة بواقع 50 مئوية، فيما سجلت الدمام 49.5 درجة، بينما كانت درجة الحرارة في رفحاء 48 وفي الأحساء 47.7 بينما كانت أقل درجة حرارة مسجلة في أبها بواقع 18 درجة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.

كما تكون الفرصة مهيأة بإذن الله لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير، قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، وكذلك تتأثر سواحل جيزان، مكة المكرمة والمدينة المنورة برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة