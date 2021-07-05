المسند: ذو القعدة 30 يوماً والاثنين يوم عرفة

المواطن - الرياض

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله ‏المسند، إنه وفقًا للحسابات الفلكية سيكون شهر ذي القعدة هذا العام 1442 هـ كاملًا (30 يومًا)، وغرة ذي الحجة توافق يوم الأحد 11 يوليو.‏

الاثنين يوم عرفة:

ولفت في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن الوقوف بعرفة لعام 1442 هـ سيكون يوم ‏‏(الاثنين) الموافق 19 يوليو، وعليه يكون عيد الأضحى يوم ‏الثلاثاء 20 يوليو.‏

موعد الاقتران:

وتابع المسند أن موعد الاقتران سيكون عند الساعة 04:16 من فجر ‏يوم (السبت) 30 ذي القعدة (10 يوليو) وسيمكث هلال ذي ‏الحجة فوق أفق مكة نحو 35 دقيقة مساء (السبت).‏

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