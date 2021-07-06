المعيار 9 يغضب الشبابيين

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي الرياضي تركي الغامدي رأيه في المعايير النهائية المتبعة لإعداد جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل، مؤكدًا أن المعيار رقم 9 أغضب الشبابيين.

معايير جدول دوري محمد بن سلمان:

وعقدت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورشة عمل مرئية عن بُعد لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمناقشة جدول مباريات المسابقة لمنافسات الموسم المقبل 2021/ 2022.

وتم وضع 9 معايير، وأثار المعيار الأخير غضب جماهير الليوث، والذي ينص على عدم إقامة مباراتين من مباريات الديربي أو الكلاسيكو بين الأندية “الهلال- الاتحاد- النصر- الأهلي” في جولة واحدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشبابيون يرفضون المعيار 9:

وأطلقت جماهير الليوث هاشتاقًا يحمل اسم الشبابيين يرفضون المعيار 9 عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأبدوا استياءهم الشديد من هذا البند، خاصة أن الفريق يضم نجومًا مميزين ومبارياته تحظى بنسب مشاهدة عالية.

وعلق تركي الغامدي في سلسلة تغريدات عبر هاشتاق الشبابيين يرفضون المعيار 9 قائلًا: “الإخوة في لجنة المسابقات في الدوري السعودي للمحترفين.. في المعيار 9 على أي أساس تم اختيار هذه الفرق؟”.

وتابع: “للمعلومية إن كنتم تجهلون: مباريات الشباب مع الهلال والنصر تعتبر (دربي).. ومع الأهلي والاتحاد “كلاسيكو”.. وهي أكثر إثارة وأهمية من بعض مباريات الفرق الأربعة!.. راجعوا معياركم!”.

وأضاف: “فنيًّا (قوة ومتعة وإثارة) الشباب وصيف النسخة الماضية ونافس ع اللقب حتى آخر الجولات.. تسويقيًّا (نسبة المشاهدات) مبارياته هي الأكثر متابعة بسبب لعبه الممتع ووجود نجم عالمي بحجم بانيغا.. استثماريًّا (مراعاة لحقوق المستثمرين) هو أكثر فريق عنده رعاة.. المعيار 9 على أي أساس؟!”.

وواصل: “كان بالإمكان طرح المعيار وذكر“مباريات الديربي والكلاسيكو” على أن يكون المقصود جميع مباريات الديربي والكلاسيكو بدون حصرها على أربعة فرق واستفزاز الشبابيين بمعيار غير منصف والأدهى والأمرّ أن يصدر من جهة رسمية ومنظمة للدوري!”.

واستكمل تركي الغامدي قائلًا: “إذا هذه أولها وش بيكون تاليها؟.. مؤمن بأن المعيار 9 لن يقلل من مكانة الشباب.. ولن يضيف له شيء إن كان معهم.. لكن اللي يخوّف أنه يعطيك انطباع عن (كيف تنظر الرابطة للشباب ومبارياته وكيف تعاملها مقارنة بالأربعة فرق)!.. إذا بدأ الدوري وشككت الجماهير في قراراتكم.. لوموا من وضعكم موضع شك”.

واختتم حديثه قائلًا: “رسالة لوسائل الإعلام والإعلاميين ومسؤولي البرامج الرياضية: تقول لكم لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، ترى مباريات الشباب مع الهلال والنصر والاتحاد والأهلي ما تعتبر (ديربي) ولا تعتبر (كلاسيكو).. صححوا معلوماتكم عنها”.

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