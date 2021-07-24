الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الهند في ضحايا الانهيارات الأرضية

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في ضحايا الانهيارات الأرضية.

وقال الملك سلمان:” علمنا بنبأ الانهيارات الأرضية التي حدثت غرب بلدكم جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين وأن لا تروا أي مكروه “.

ولي العهد يعزي:

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في ضحايا الانهيارات الأرضية.

وقال ولي العهد:” بلغني نبأ الانهيارات الأرضية التي حدثت غرب بلدكم جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين “.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة